Лидеры прошлого сезона неидеальны на старте нового. Итоги первого тура женского Кубка Победы

Московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово» захватили лидерство в своих группах.

Источник: ВК «Локомотив» Калининград

В России стартовал женский клубный сезон. В борьбу за первый трофей вступили восемь команд. Открывает соревновательный год Кубок Победы, в котором уже завершился первый тур группового этапа. Подводим его итоги.

Формат

Начинать клубный сезон розыгрышем нового трофея в последние годы стало уже традицией. Например, в прошлом команды бились за Кубок легенд, в нынешнем — в таком же формате проходит Кубок Победы.

В турнире участвуют восемь сильнейших команд по итогам чемпионата России сезона-2024/25. Команды разделены на две группы, где финалисты последнего розыгрыша суперлиги разведены по разным квартетам.

В группе А оказались действующий чемпион страны «Локомотив», «Ленинградка», а также два «Динамо» — из Краснодара и Москвы. В группе Б борются серебряный призер суперлиги «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово», «Динамо-Метар» и «Уралочка-НТМК».

Предварительная стадия проходит в два круга, где каждая команда играет с каждой в своих группах. Оба тура в первом квартете принимает Калининград, а в группе Б стартовый прошел в Казани, а следующий состоится в Одинцове.

Две сильнейшие команды в группах по итогам двух туров выходят в Финал четырех. Он запланирован на 26—28 сентября.

Амбиции «Заречья»

Кубок Победы. Группа Б. 1-й тур. Казань

  • «Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК» — 3:2.
  • «Динамо-Ак Барс» — «Динамо-Метар» — 3:1.
  • «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Метар» — 3:1.
  • «Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» — 3:2.
  • «Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» — 3:1.
  • «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово» — 0:3.

Турнир стартовал в Казани 26 августа. В первом же матче, в котором встретились «Заречье» и «Уралочка», команды устроили пятисетовый триллер. Подмосковный клуб сразу завладел игровым преимуществом, но Михаил Карполь вовремя делал перестановки в составе и соперника не отпускал. Концовку четвертого сета свердловчанки вырвали на балансе, однако на тай-брейке у «Уралочки» засбоило нападение, что помогло «Заречью» выиграть первый официальный матч сезона.

В прошлом сезоне клуб из Московской области добыл долгожданные медали — бронзу, но в этом, похоже, настроен на большее. Все матчи первого тура «Заречье» выиграло. Причем в заключительной встрече, в которой определялся лидер группы, одинцовские волейболистки всухую расправились с «Динамо-Ак Барс» на глазах у казанских болельщиков.

Борьбу хозяйки смогли навязать только во втором сете, в остальных — разгром (16:25, 25:27, 12:25). Старший тренер «Динамо» Желько Булатович сравнил свою команду со сдутым воздушным шариком. Преимущество «Заречья» было солидным во всех ключевых компонентах. Особенно большая разница в статистике результативных блоков — 14:3.

Теперь казанкам нужно придумывать, как противостоять «Заречью» во втором туре на их площадке. Этап в Одинцове пройдет с 12 по 14 сентября.

Обновленное московское «Динамо»

Кубок Победы. Группа А. 1-й тур. Калининград

  • «Динамо» М — «Ленинградка» — 3:1.
  • «Локомотив» — «Динамо» Кр — 3:2.
  • «Ленинградка» — «Динамо» Кр — 3:0.
  • «Локомотив» — «Динамо» М — 2:3.
  • «Динамо» М — «Динамо» Кр — 3:0.
  • «Локомотив» — «Ленинградка» — 1:3.

Для московского «Динамо» прошлый сезон можно назвать провальным. Привыкший к большим титулам столичный клуб не смог добраться до топ-4 чемпионата России. В межсезонье в команде произошли большие изменения. Вместо Александра Кошкина на пост главного тренера был назначен Ришат Гилязутдинов. Клуб покидает многолетний лидер и капитан Наталия Гончарова, а ее место в диагонали заняла Елизавета Лукьянова, перешедшая из «Динамо-Ак Барс». Всего в команде семь новичков, включая вернувшуюся из декретного отпуска Ирину Капустину.

Именно Лукьянова и Капустина стали главной ударной силой «Динамо» в стартовавшем Кубке Победы. В принципиальном матче против «Локомотива» они просто растерзали оборону действующего чемпиона. На счету Ирины 23 очка, а Елизаветы, чьи подачи сильно помогли на тай-брейке, — 25.

Москвички прошли первый тур без поражений, а вот у чемпиона пока не хватает сыгранности. «Локомотив» в межсезонье остался без главного бомбардира прошлого сезона Эбрар Каракурт, и сейчас железнодорожницам необходимы новые настройки.

Второй тур начнется в Калининграде уже 2 сентября.

Михаил Кузнецов