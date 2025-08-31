Лидеры прошлого сезона неидеальны на старте нового. Итоги первого тура женского Кубка Победы

Для московского «Динамо» прошлый сезон можно назвать провальным. Привыкший к большим титулам столичный клуб не смог добраться до топ-4 чемпионата России. В межсезонье в команде произошли большие изменения. Вместо Александра Кошкина на пост главного тренера был назначен Ришат Гилязутдинов. Клуб покидает многолетний лидер и капитан Наталия Гончарова, а ее место в диагонали заняла Елизавета Лукьянова, перешедшая из «Динамо-Ак Барс». Всего в команде семь новичков, включая вернувшуюся из декретного отпуска Ирину Капустину.