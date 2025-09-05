Ричмонд
Белорусские волейболистки сыграют за бронзу домашнего Кубка Победы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Надежда Тишкова и Ольга Абраменко не сумели выйти в финал международного турнира по пляжному волейболу «Кубок Победы» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче нашим девушкам противостояли действующие обладательницы Кубка России Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова из московского «Динамо». В стартовой партии белоруски навязали титулованным соперницам достойное сопротивление, уступив с разницей в четыре мяча — 17:21. Второй игровой отрезок прошел уже с подавляющим преимуществом москвичек, которые не позволили хозяйкам добраться до отметки в 10 выигранных розыгрышей. В итоге поражение наших девушек 9:21 и 0:2 по сетам.

«Сыграли в целом неплохо, но не хватило опыта. После первой партии слишком поверили в себя и стали играть не в свое удовольствие, а на результат, это было ошибкой. Выйти на корт против такой сильной пары было нашей мечтой, мы болеем за них в чемпионате России. Завтра будем играть на победу, хотим забрать бронзу», — сказала Надежда Тишкова.

Третье место домашнего Кубка Победы Тишкова и Абраменко оспорят с волейболистками калининградского «Локомотива» Елизаветой Лудковой и Ариной Ряжновой, поединок 6 сентября стартует в 18:00. В субботнем финале Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова сойдутся с лидерами российского рейтинга из Калининграда Марией Егоровой и Марией Лазуренко.