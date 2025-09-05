Кто сыграет в финале волейбольного ЧМ-2025? Расклады на полуфиналы

Бразильянки умеют собираться в самый нужный момент и терпеть, они не раз это доказывали. Если у Италии есть Паола Эгону, то у Бразилии есть свой лидер — Габриэла Гимараес, которая прекрасно играет на сетке и на задней линии. Ей помогает ещё одна доигровщица — Жулия Бергманн. Этот дуэт несёт огромную нагрузку в нападении, а оно у бразильянок скоростное и зачастую просто разрывает блок соперниц. Главное — удержать приём, чтобы воспользоваться основным козырем. Также в команде хорошие центры — Диана Дуарте и Жулия Кудиесс. Обе входят в тройку лучших блокирующих на турнире.