Волейболистки сборных Турции и Италии впервые встретятся в финале чемпионата мира

Действующим чемпионом мира является сборная Сербии, в этом году не сумевшая выйти в четвертьфинал. На чемпионате мира 2022 года сборная Турции вылетела на стадии ¼ финала, команда Италии стала бронзовым призером турнира. Российские волейболистки становились победителями соревнований в 2006 и 2010 годах. Сборная СССР выигрывала золотые медали чемпионата мира пять раз (1952, 1956, 1960, 1970, 1990).