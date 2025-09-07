Женская сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу, обыграв Турцию

В полуфинале соревнования сборная Турции в четырёх партиях одолела Японию. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25). На этой же стадии турнира сборная Италии в пяти сетах выиграла у Бразилии — 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).