Московское «Динамо» продлило контракт с волейболисткой Гончаровой

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» продлило соглашение с диагональной Наталией Гончаровой, сообщается в Telegram-канале столичного волейбольного клуба.
Новый контракт с 36-летней волейболисткой рассчитан до конца сезона-2025/26.
Гончарова провела в составе «Динамо» 19 сезонов, в двух из которых выступала за фарм-клуб команды. Гончарова является чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. На клубном уровне она по шесть раз выиграла чемпионат и Кубок России, а также трижды завоевала Суперкубок страны и стала серебряным призером Лиги чемпионов. Четыре раза признавалась лучшей волейболисткой чемпионата России.