Московское «Динамо» продлило контракт с волейболисткой Гончаровой

Гончарова провела в составе «Динамо» 19 сезонов, в двух из которых выступала за фарм-клуб команды. Гончарова является чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. На клубном уровне она по шесть раз выиграла чемпионат и Кубок России, а также трижды завоевала Суперкубок страны и стала серебряным призером Лиги чемпионов. Четыре раза признавалась лучшей волейболисткой чемпионата России.