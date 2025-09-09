Ричмонд
Московское «Динамо» продлило контракт с волейболисткой Гончаровой

Московский клуб «Динамо» продлил контракт с волейболисткой Натальей Гончаровой.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» продлило соглашение с диагональной Наталией Гончаровой, сообщается в Telegram-канале столичного волейбольного клуба.

Новый контракт с 36-летней волейболисткой рассчитан до конца сезона-2025/26.

Гончарова провела в составе «Динамо» 19 сезонов, в двух из которых выступала за фарм-клуб команды. Гончарова является чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. На клубном уровне она по шесть раз выиграла чемпионат и Кубок России, а также трижды завоевала Суперкубок страны и стала серебряным призером Лиги чемпионов. Четыре раза признавалась лучшей волейболисткой чемпионата России.