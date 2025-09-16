Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы

Но если для всех остальных команд потолком был просто выход из группы, то команда Лорана Тийи собиралась бороться за медали. А теперь ей остаётся не ударить в грязь лицом в матче с Ливией. Кстати, эта сборная взяла по сету как у канадцев, так и у турок. Видимо, и в третьей игре у «самураев» возникнут проблемы. Что-то надо менять. У Тийи контракт до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Время подумать и исправить ошибки есть. Однако его не так много, как кажется.