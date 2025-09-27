Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата мира

Сборные Италии и Польши являются лидерами мирового рейтинга. Итальянцы трижды подряд становились чемпионами мира — в 1990, 1994 и 1998 годах, а также побеждали на последнем чемпионате 2022 года. У поляков три титула (1974, 2014 и 2018 годы).