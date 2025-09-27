Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата мира

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Италии обыграли команду Польши в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.
Встреча прошла в Пасае и завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:23). В составе сборной Италии больше всех очков заработал Юрий Романо — 15. У команды Польши самым результативным стал Вильфредо Леон (13).
Сборные Италии и Польши являются лидерами мирового рейтинга. Итальянцы трижды подряд становились чемпионами мира — в 1990, 1994 и 1998 годах, а также побеждали на последнем чемпионате 2022 года. У поляков три титула (1974, 2014 и 2018 годы).
Действующие чемпионы сыграют за золотые медали с болгарами, поляки разыграют бронзу с командой Чехии. Финал и матч за третье место состоятся 28 сентября.
В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.