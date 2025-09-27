История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!

Заменивший его Кевин Сасак в игру входил медленно и нервно, разошёлся лишь к середине второй партии. Никола Грбич сделал ставку на трио одноклубников — связующего Марцина Коменду и две башни — Леона и Сасака. Однако это не сработало. Все три сета прошли как под копирку. Поляки получали преимущество в три-пять очков на старте, но итальянцы к середине сета, а то и раньше догоняли и в концовке решали вопрос в свою пользу. К тому же Фердинандо Де Джорджи угадывал с заменами. Казалось бы, ресурса больше у поляков, однако на деле скамейка сыграла за итальянцев.