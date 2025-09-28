Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские волейболисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

Поляки впервые стали бронзовыми призерами чемпионата мира по волейболу.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Польши обыграли команду Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.

Встреча прошла в Пасае и завершилась со счетом 3−1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). В составе победителей самым результативным стал Вильфредо Леон (25 очков), у чехов больше всех очков заработал Лукаш Вашина — 18.

Поляки впервые стали бронзовыми призерами чемпионата мира, ранее они трижды побеждали на этом турнире в 1974, 2014 и 2018 годах, а также дважды брали серебро (2006, 2022).

Позднее золотые медали разыграют действующие чемпионы мира итальянцы и сборная Болгарии, впервые пробившаяся в финал мирового первенства.

В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.