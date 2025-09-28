Польские волейболисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

Встреча прошла в Пасае и завершилась со счетом 3−1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). В составе победителей самым результативным стал Вильфредо Леон (25 очков), у чехов больше всех очков заработал Лукаш Вашина — 18.