Польские волейболисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Польши обыграли команду Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.
Встреча прошла в Пасае и завершилась со счетом 3−1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). В составе победителей самым результативным стал Вильфредо Леон (25 очков), у чехов больше всех очков заработал Лукаш Вашина — 18.
Поляки впервые стали бронзовыми призерами чемпионата мира, ранее они трижды побеждали на этом турнире в 1974, 2014 и 2018 годах, а также дважды брали серебро (2006, 2022).
Позднее золотые медали разыграют действующие чемпионы мира итальянцы и сборная Болгарии, впервые пробившаяся в финал мирового первенства.
В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.