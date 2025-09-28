Сборная Италии по волейболу выиграла чемпионат мира

Волейболисты сборной Италии второй раз подряд стали чемпионами мира. Всего итальянцы выиграли золотые медали мирового первенства в пятый раз в истории. Главный тренер сборной Италии Фердинандо де Джорджи поучаствовал в победах в каждом турнире, как игрок и тренер.