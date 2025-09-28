Ричмонд
Сборная Италии по волейболу выиграла чемпионат мира

Сборная Италии по волейболу второй раз подряд выиграла чемпионат мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сборная Италии одержала победу над командой Болгарии в финале чемпионата мира по волейболу, прошедшего на Филиппинах.

Встреча в Пасае завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). В составе победителей самым результативным стал Юри Романо (22 очка), у болгар больше всех очков заработал Александр Николов (23).

Самым ценным игроком турнира признан итальянец Алессандро Микьелетто. Лучшим атакующим игроком стал Николов, набравший 150 очков.

Волейболисты сборной Италии второй раз подряд стали чемпионами мира. Всего итальянцы выиграли золотые медали мирового первенства в пятый раз в истории. Главный тренер сборной Италии Фердинандо де Джорджи поучаствовал в победах в каждом турнире, как игрок и тренер.

Ранее бронзовыми призерами турнира стали поляки, обыгравшие в матче за третье место чехов (3−1).

В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.