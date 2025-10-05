Волейболистки «Минчанки» проиграли чемпионкам России на старте сезона Суперлиги

В первом матче нового сезона наши девушки во Дворце спорта «Уручье» встречались с «Локомотивом». В минувшем розыгрыше Суперлиги «Минчанка» заняла 11-е место среди 14 клубов, а представительницы Калининграда завоевали золотые медали. Стартовый игровой отрезок остался за соперницами (25:23), во второй партии сильнее были уже белоруски (25:21). В третьем и четвертом сетах разница между командами составила всего два очка, но оба раза в пользу «Локомотива» — 26:24 и 25:23. В итоге поражение «Минчанки» со счетом 1:3 по партиям.