Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в сезоне Суперлиги

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Во втором матче регулярки наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали красноярский «Енисей». В начале стартовой партии соперницы вели с отрывом в три мяча, но белоруски нивелировали отставание и совершили рывок в концовке (25:20). Далее команды обменялись выигранными сетами с одинаковым счетом 25:23, второй отрезок забрала «Минчанка», третий — «Енисей». В четвертой партии преимущество хозяек площадки было неоспоримым — 25:15 и итоговые 3:1 по сетам.

В матче открытия сезона 5 октября столичный клуб дома проиграл действующему чемпиону России калининградскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Далее «Минчанку» ожидает поездка в Санкт-Петербург: 20 октября наши волейболистки сыграют с «Ленинградкой», в активе которой те же три набранных очка после двух туров.