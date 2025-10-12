Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в сезоне Суперлиги

Во втором матче регулярки наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали красноярский «Енисей». В начале стартовой партии соперницы вели с отрывом в три мяча, но белоруски нивелировали отставание и совершили рывок в концовке (25:20). Далее команды обменялись выигранными сетами с одинаковым счетом 25:23, второй отрезок забрала «Минчанка», третий — «Енисей». В четвертой партии преимущество хозяек площадки было неоспоримым — 25:15 и итоговые 3:1 по сетам.
В матче открытия сезона 5 октября столичный клуб дома проиграл действующему чемпиону России калининградскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Далее «Минчанку» ожидает поездка в Санкт-Петербург: 20 октября наши волейболистки сыграют с «Ленинградкой», в активе которой те же три набранных очка после двух туров.