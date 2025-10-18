Ричмонд
Волейболистки «Заречье-Одинцово» обыграли «Омичку»

Волейболистки «Заречье-Одинцово» обыграли «Омичку» в матче чемпионата России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Волейболистки подмосковного «Заречье-Одинцово» на своей площадке обыграли омскую «Омичку» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3−1 (22:25, 25:11, 25:10, 25:18) в пользу хозяек.

«Омичка» проиграла первый матч в сезоне, а «Заречье-Одинцово» одержало вторую победу.

В следующем туре «Заречье-Одинцово» 24 октября сыграет в гостях с «Минчанкой», «Омичка» тремя днями ранее встретится с саратовским «Протоном» на выезде.

Результаты других матчей игрового дня:

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининград) — 3−2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5);

«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тула) — 1−3 (17:25, 25:19, 25:27, 22:25).