Волейболистки «Минчанки» проиграли «Ленинградке» в Суперлиге

Первый выездной матч чемпионата наши девушки проводили в Санкт-Петербурге против «Ленинградки». Навязать борьбу полуфиналисткам предыдущего сезона Суперлиги у белорусок не вышло — поражение со счетом 0:3 по партиям (19:25, 17:25, 17:25). Ранее в текущей регулярке «Минчанка» на своей площадке обыграла красноярский «Енисей» (3:1) и уступила калининградскому «Локомотиву» (1:3).