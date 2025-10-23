Ричмонд
Итальянский чемпион мира назвал проблему, с которой он столкнулся после переезда в Россию

Итальянский волейболист, двукратный чемпион мира Юри Романо поделился впечатлениями от России после перехода в «Факел».

Источник: fakelvolley.ru

— Ты приехал сюда не один, а с женой Мартой и маленькой дочкой Бьянкой. Уже успели обустроить быт на новом месте?

— Да, мы уже обустроились, но пока сложно в плане языкового барьера — например, в тех же супермаркетах и в сфере услуг здесь мало кто говорит на английском. Мы, конечно, будем пытаться учить русский язык, чтобы стало еще более комфортно. Еще постараюсь брать с собой семью на какие-то выездные туры, чтобы вместе посмотреть красивые города России. А в Новый Уренгой они обязательно приедут уже в конце ноября, где у нас запланирована серия из трех домашних матчей.

— Что можешь сказать об атмосфере в зале «Звездного», о болельщиках?

— Атмосфера потрясающая! Поддержка болельщиков, музыка — все очень нравится. Я счастлив быть здесь, внутри команды у нас тоже отличные взаимоотношения, мы хорошо общаемся как на площадке, так и за ее пределами.

— И не могу не спросить — а нет ли у тебя русских корней? Просто твое имя очень созвучно с русским «Юрий Романов», и, может быть, это неспроста?..

— Нет, русских корней у меня нет. Моей маме очень нравилось имя «Юри», она и назвала меня так. И оно именно «Юри», не «Юрий». Да и фамилия произносится с ударением на последнюю букву — РоманО. Но я знаю уже несколько слов по-русски: «Привет, как дела?», «пока», «хорошо», «плохо». А, еще: «Меня зовут Юри». Но над словарным запасом продолжаю работать. (Смеется.) Надеюсь, что однажды смогу дать интервью уже на русском языке, — цитирует Романо пресс-служба «Факела».