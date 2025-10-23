Итальянский чемпион мира назвал проблему, с которой он столкнулся после переезда в Россию

— Да, мы уже обустроились, но пока сложно в плане языкового барьера — например, в тех же супермаркетах и в сфере услуг здесь мало кто говорит на английском. Мы, конечно, будем пытаться учить русский язык, чтобы стало еще более комфортно. Еще постараюсь брать с собой семью на какие-то выездные туры, чтобы вместе посмотреть красивые города России. А в Новый Уренгой они обязательно приедут уже в конце ноября, где у нас запланирована серия из трех домашних матчей.