Волейболистки «Минчанки» проиграли «Заречью-Одинцово» в матче Суперлиги

В пятницу, 24 октября, наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали «Заречье-Одинцово», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Две стартовые партии закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу подмосковной команды. В третьем игровом отрезке хозяйки площадки упустили раннее преимущество в три мяча и также проиграли — 17:25 и итоговые 0:3 по сетам.
Это поражение стало для столичного клуба третьим в четырех матчах со старта сезона. Единственная победа была одержана 12 октября над красноярским «Енисеем» (3:1). На данный момент наши волейболистки с тремя очками занимают 11-е место среди 14 команд-участниц Суперлиги. Следующий поединок «Минчанка» проведет 28 октября в гостях у саратовского «Протона».