Волейболистки «Минчанки» проиграли «Заречью-Одинцово» в матче Суперлиги

В пятницу, 24 октября, наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали «Заречье-Одинцово», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Две стартовые партии закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу подмосковной команды. В третьем игровом отрезке хозяйки площадки упустили раннее преимущество в три мяча и также проиграли — 17:25 и итоговые 0:3 по сетам.