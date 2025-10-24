Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболистки «Минчанки» проиграли «Заречью-Одинцово» в матче Суперлиги

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели третье поражение на старте регулярного чемпионата женской российской Суперлиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В пятницу, 24 октября, наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали «Заречье-Одинцово», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Две стартовые партии закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу подмосковной команды. В третьем игровом отрезке хозяйки площадки упустили раннее преимущество в три мяча и также проиграли — 17:25 и итоговые 0:3 по сетам.

Это поражение стало для столичного клуба третьим в четырех матчах со старта сезона. Единственная победа была одержана 12 октября над красноярским «Енисеем» (3:1). На данный момент наши волейболистки с тремя очками занимают 11-е место среди 14 команд-участниц Суперлиги. Следующий поединок «Минчанка» проведет 28 октября в гостях у саратовского «Протона».