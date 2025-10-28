Волейболистки «Минчанки» потерпели третье подряд поражение в Суперлиге

Во вторник, 28 октября, наши девушки на выезде встречались с «Протоном», у которого выиграли оба матча в прошлом сезоне. Продлить серию побед в противостоянии с саратовским клубом не получилось, более того, белоруски не сумели взять ни одного сета. Наиболее реальный шанс имелся во втором игровом отрезке, где волейболистки «Минчанки» вели со счетом 12:9, но уступили с разницей в семь мячей. Итог игры — 0:3 по партиям (17:25, 18:25, 17:25).
Это поражение стало для столичного коллектива четвертым в пяти поединках со старта сезона. Единственная победа была добыта дома 12 октября в игре с красноярским «Енисеем» (3:1). На данный момент «Минчанка» с тремя очками идет 13-й среди 14 команд Суперлиги. Следующий матч наши девушки проведут во Дворце спорта «Уручье» против «Корабелки» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдет 2 ноября и стартует в 17.30.