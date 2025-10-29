Тренер бросил переехавший из Белгорода клуб, проработав меньше месяца

«Белогорье» не играет в Белгороде с октября 2022 года. В августе команда планировала готовиться к сезону на домашней «Белгород Арене», куда вернулась после длительного перерыва, но уже через полторы недели уехала в Тулу «в связи с оперативной обстановкой».