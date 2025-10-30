Ричмонд
Получившему удар тока в бассейне волейболисту диагностировали смерть мозга

Иранец Сабер Каземи получил удар током в бассейне после тренировки в составе катарского клуба «Аль-Райян».

Источник: Getty Images

ТЕГЕРАН, 30 октября. /ТАСС/. Врачи диагностировали смерть мозга у иранского волейболиста Сабера Каземи. Об этом сообщил портал GDH.Digital со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Ирана.

В заявлении отмечается, что спортсмен не был отключен от систем жизнеобеспечения и остается в реанимации под наблюдением медицинских работников.

Ранее стало известно, что Каземи получил удар током в бассейне после тренировки в составе катарского клуба «Аль-Райян». После этого он был доставлен в реанимацию и введен в искусственную кому для стабилизации жизненных функций. Позднее он был выведен из нее.

Каземи 26 лет. Он является победителем (2021) и серебряным призером (2023) чемпионата Азии, двукратным победителем Азиатских игр (2018, 2022). В 2021 году его признали лучшим чемпионата Азии.