Путин назвал волейбол народным видом спорта

Глава государства также отметил, что волейбол очень успешно развивается в рамках спорта высоких достижений.

Источник: Пресс-служба Президента России

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Волейбол стал народным видом спорта, потому что в него с удовольствием играют люди разных возрастов. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на открытии спортивных объектов по ВКС в Самаре.

«Волейбол в нашей стране — это народный такой, можно сказать, вид спорта. Кто только волейбол не играет на каких площадках, играют люди разных абсолютно возрастов, делают это с удовольствием», — сказал он, открывая новый волейбольный центр в Улан-Удэ.

Глава государства также отметил, что волейбол очень успешно развивается в рамках спорта высоких достижений. «У нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты. Волейбол стал красивым, совсем атлетическим видом спорта, и очень хорошо, что у вас в Улан-Удэ появился такой центр», — отметил Путин.

Обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову, он выразил надежду на то, что местные власти «будут заботиться о таких центрах, будут их поддерживать и развивать».