Мошенники обманули игрока сборной России на 28 млн рублей

Волейболиста сборной России и экс-игрока петербургского «Зенита» Лукаша Дивиша обманули на 28 миллионов рублей, предложив инвестировать в мониторы в такси, сообщает Sport Baza.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что на Дивиша вышла знакомая его бывшей девушки, которая рассказала, что ее муж якобы занимается таким бизнесом. Также она рассказала волейболисту, что доход от бизнеса составит в несколько раз больше вложенных средств. Около года спортсмен дружил и общался с девушкой, вложив 27,85 миллиона рублей в дело. После этого общение резко прекратилось.

Дивишу обещали дивиденды в самое ближайшее время, но денег он так и не получил. Спортсмен подал заявление в полицию на своих знакомых, но те подали встречный иск, в котором утверждается, что он сам должен им денег.

В России Дивиш выступал за новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Динамо» из Ленинградской области. В 2016 году Дивиш дебютировал в сборной России.