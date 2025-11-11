Мошенники обманули игрока сборной России на 28 млн рублей

Отмечается, что на Дивиша вышла знакомая его бывшей девушки, которая рассказала, что ее муж якобы занимается таким бизнесом. Также она рассказала волейболисту, что доход от бизнеса составит в несколько раз больше вложенных средств. Около года спортсмен дружил и общался с девушкой, вложив 27,85 миллиона рублей в дело. После этого общение резко прекратилось.