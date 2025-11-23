Волейболистки «Минчанки» дома уступили лидеру российской Суперлиги

В воскресенье, 23 ноября, наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали лидера сезона «Динамо-Ак Барс», выигравшего девять матчей в десяти турах. Взять хотя бы сет у более титулованных соперниц белоруски не смогли — поражение 0:3 (18:25, 11:25, 20:25). Эта неудача стала для «Минчанки» второй на этой неделе, 19 ноября белоруски на выезде также в трех партиях уступили московскому «Динамо».