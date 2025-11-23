Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболистки «Минчанки» дома уступили лидеру российской Суперлиги

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели третье поражение подряд в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В воскресенье, 23 ноября, наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали лидера сезона «Динамо-Ак Барс», выигравшего девять матчей в десяти турах. Взять хотя бы сет у более титулованных соперниц белоруски не смогли — поражение 0:3 (18:25, 11:25, 20:25). Эта неудача стала для «Минчанки» второй на этой неделе, 19 ноября белоруски на выезде также в трех партиях уступили московскому «Динамо».

В десяти матчах текущего регулярного чемпионата столичный клуб добыл всего две победы. С шестью баллами наши волейболистки занимают предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. Следующий поединок в Суперлиге «Минчанка» проведет в гостях у челябинского «Динамо-Метара», опережающего белорусок на одно очко.