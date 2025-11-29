Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. «Факел» сыграет с казанским «Зенитом», петербургский «Зенит» против «Белогорья», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
10-й тур.
29 ноября.
Кузбасс — Газпром-Югра — 13.00.
Локомотив — Оренбуржье — 15.00.
Факел — Зенит-Казань — 16.00.
Зенит Санкт-Петербург — Белогорье — 16.30.
30 ноября.
Нова — Енисей — 17.00.
Динамо-ЛО — Ярославич — 18.00.
1 декабря.
МГТУ — Урал — 19.00.
2 декабря.
Динамо Москва — Горький — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург — 8 побед — 1 поражение (25 очков), Локомотив — 8−1 (24), Зенит-Казань — 8−1 (23), Динамо Москва — 7−2 (20), Енисей — 6−3 (19), Белогорье — 6−3 (19), Нова — 5−4 (16), Динамо-ЛО — 5−4 (13), Горький — 4−5 (10), Оренбуржье — 3−6 (9), Газпром-Югра — 3−6 (9), Факел — 2−7 (7), Урал — 2−7 (7), Кузбасс — 2−7 (6), Ярославич — 2−7 (5), МГТУ — 1−8 (3).