Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Ленинградку» в матче Суперлиги

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Ленинградку» на чемпионате России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли петербургскую «Ленинградку» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3−1 (25:18, 18:25, 25:9, 25:20).

«Динамо» (11 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Суперлиги. «Ленинградка» (7 побед, 5 поражений) занимает четвертое место.

В следующем туре «Динамо» примет «Заречье-Одинцово» 10 декабря. В этот же день «Ленинградка» в гостях сыграет с челябинским клубом «Динамо-Метар».

Результаты других матчей:

«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 1−3 (16:25, 28:26, 17:25, 23:25);

«Протон» (Саратов) — «Тулица» (Тула) — 3−1 (25:22, 25:12, 22:25, 25:23);

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).