Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Ленинградку» в матче Суперлиги

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли петербургскую «Ленинградку» в матче 12-го тура чемпионата России.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3−1 (25:18, 18:25, 25:9, 25:20).
«Динамо» (11 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Суперлиги. «Ленинградка» (7 побед, 5 поражений) занимает четвертое место.
В следующем туре «Динамо» примет «Заречье-Одинцово» 10 декабря. В этот же день «Ленинградка» в гостях сыграет с челябинским клубом «Динамо-Метар».
Результаты других матчей:
«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 1−3 (16:25, 28:26, 17:25, 23:25);
«Протон» (Саратов) — «Тулица» (Тула) — 3−1 (25:22, 25:12, 22:25, 25:23);
«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).