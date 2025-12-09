Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Минчанка» сыграет с «Омичкой», казанское «Динамо» встретится с «Заречьем», другие матчи

С 9 по 10 декабря пройдут матчи 13-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

13-й тур.

9 декабря, вторник.

Минчанка — Омичка — 18.00.

10 декабря, среда.

Динамо Ак-Барс Казань — Заречье-Одинцово — 16.00.

Динамо-Метар — Ленинградка — 17.00.

Динамо Краснодар — Локомотив — 19.00.

Динамо Москва — Протон — 19.00.

Тулица — Корабелка — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 11 побед — 1 поражение (33 очка), Заречье-Одинцово — 10−2 (30), Уралочка — 8−4 (27), Локомотив — 7−5 (21), Ленинградка — 7−5 (20), Протон — 6−6 (18), Динамо Москва — 6−6 (18), Корабелка — 6−6 (18), Омичка — 5−7 (16), Тулица — 5−7 (15), Динамо-Метар — 5−7 (12), Динамо Краснодар — 3−9 (9), Енисей — 3−9 (8), Минчанка — 2−10 (7).