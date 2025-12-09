Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Минчанка» сыграет с «Омичкой», казанское «Динамо» встретится с «Заречьем», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
13-й тур.
9 декабря, вторник.
Минчанка — Омичка — 18.00.
10 декабря, среда.
Динамо Ак-Барс Казань — Заречье-Одинцово — 16.00.
Динамо-Метар — Ленинградка — 17.00.
Динамо Краснодар — Локомотив — 19.00.
Динамо Москва — Протон — 19.00.
Тулица — Корабелка — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 11 побед — 1 поражение (33 очка), Заречье-Одинцово — 10−2 (30), Уралочка — 8−4 (27), Локомотив — 7−5 (21), Ленинградка — 7−5 (20), Протон — 6−6 (18), Динамо Москва — 6−6 (18), Корабелка — 6−6 (18), Омичка — 5−7 (16), Тулица — 5−7 (15), Динамо-Метар — 5−7 (12), Динамо Краснодар — 3−9 (9), Енисей — 3−9 (8), Минчанка — 2−10 (7).