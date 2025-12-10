Один из лучших российских волейболистов ушел из «Динамо» в «Белогорье»

В «Динамо» отметили, что Подлесных, игравший за команду с 2020 года, стал одним из творцов «золотой эпохи» в истории клуба: выиграл Кубок ЕКВ (2021 год), дважды стал чемпионом России (2021, 2022) и еще дважды брал серебро.