Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Енисей» сыграет с «Локомотивом», «Динамо-ЛО» встретится с «Белогорьем» и другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
13-й тур.
13 декабря.
Енисей — Локомотив — 13.00.
Оренбуржье — Кузбасс — 15.30.
Динамо-ЛО — Белогорье — 17.00.
14 декабря.
Факел — Зенит Санкт-Петербург — 15.30.
Газпром-Югра — Нова — 17.00.
Ярославич — Горький — 17.00.
Зенит Казань — МГТУ — 18.00.
Динамо Москва — Урал — 18.30.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 11 побед — 1 поражение (31 очко), Локомотив — 10−2 (30), Динамо Москва — 10−2 (28), Белогорье — 9−3 (27), Зенит Санкт-Петербург — 8−3 (26), Енисей — 8−4 (25), Динамо-ЛО — 8−5 (22), Нова — 5−6 (16), Газпром-Югра — 5−7 (13), Факел — 4−8 (13), Ярославич — 3−9 (11), Горький — 4−8 (10), Урал — 3−8 (10), Оренбуржье — 3−8 (9), Кузбасс — 2−9 (7), МГТУ — 1−11 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.