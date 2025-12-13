Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Енисей» сыграет с «Локомотивом», «Динамо-ЛО» встретится с «Белогорьем» и другие матчи

13—14 декабря пройдут матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

13-й тур.

13 декабря.

Енисей — Локомотив — 13.00.

Оренбуржье — Кузбасс — 15.30.

Динамо-ЛО — Белогорье — 17.00.

14 декабря.

Факел — Зенит Санкт-Петербург — 15.30.

Газпром-Югра — Нова — 17.00.

Ярославич — Горький — 17.00.

Зенит Казань — МГТУ — 18.00.

Динамо Москва — Урал — 18.30.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 11 побед — 1 поражение (31 очко), Локомотив — 10−2 (30), Динамо Москва — 10−2 (28), Белогорье — 9−3 (27), Зенит Санкт-Петербург — 8−3 (26), Енисей — 8−4 (25), Динамо-ЛО — 8−5 (22), Нова — 5−6 (16), Газпром-Югра — 5−7 (13), Факел — 4−8 (13), Ярославич — 3−9 (11), Горький — 4−8 (10), Урал — 3−8 (10), Оренбуржье — 3−8 (9), Кузбасс — 2−9 (7), МГТУ — 1−11 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.