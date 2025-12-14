Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболистки «Минчанки» уступили чемпионкам России в Калининграде

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанка» не сумела прервать серию поражений в регулярном чемпионате женской российской волейбольной Суперлиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В матче 14-го тура наши девушки гостили у действующего чемпиона России калининградского «Локомотива». Первую партию «Минчанка» отдала практически без борьбы (12:25), зато во второй взяла уверенный реванш — 25:18. Этот отрезок остался для белорусок единственным удачным в игре, два следующих сета были проиграны с результатами 20:25 и 16:25. Итог встречи — 1:3, в первом матче сезона 5 октября «Минчанка» уступила «Локомотиву» с таким же счетом.

Серия поражений столичного клуба достигла семи матчей. Наша команда замыкает турнирную таблицу Суперлиги, набрав всего 7 очков. Далее «Минчанку» ожидает Финал четырех розыгрыша Кубка Беларуси, который 20 и 21 декабря примет Жлобин.

Следующий поединок в женском чемпионате России наши волейболистки проведут 27 декабря в Красноярске против «Енисея», который идет в таблице Суперлиги 13-м, опережая белорусок на один балл. Предыдущая встреча команд во Дворце спорта «Уручье» 12 октября завершилась победой «Минчанки» со счетом 3:1.