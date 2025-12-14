Волейболистки «Минчанки» уступили чемпионкам России в Калининграде

В матче 14-го тура наши девушки гостили у действующего чемпиона России калининградского «Локомотива». Первую партию «Минчанка» отдала практически без борьбы (12:25), зато во второй взяла уверенный реванш — 25:18. Этот отрезок остался для белорусок единственным удачным в игре, два следующих сета были проиграны с результатами 20:25 и 16:25. Итог встречи — 1:3, в первом матче сезона 5 октября «Минчанка» уступила «Локомотиву» с таким же счетом.