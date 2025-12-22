«Мы каждый раз выходим, чтобы забирать только медали высшей пробы». Савельева — об успехе в Казани

Калининградский «Локомотив» уверенно провел второй этап чемпионата России по снежному волейболу, выиграв его вслед за стартовым турниром в Новом Уренгое. Команда в Казани обыграла московский «Флагман» (2:0) и питерское «Динамо» (2:1). 24-летняя представительница самого западного клуба страны Анна Савельева поделилась с «СЭ» эмоциями от игр и рассказала о целях на зиму.
Битвы, реванши и снег
— Какие впечатления после Казани и какие моменты этого турнира вы считаете самыми яркими?
— Казань — прекрасный город, в который мы приезжаем с огромным удовольствием. Он нам часто приносит классные игры, в которых можно показать себя, посмотреть на других. Девчонки-соперницы были очень хорошо настроены, особенно в полуфинале и финале. Несмотря на то что мы с ними же встречались еще на групповом этапе, финальные матчи прошли по-другому. Это и иные расстановки, и боевой настрой. Мы видели, что девочки хотят взять реванш. И нам приходилось еще больше собираться, останавливать их натиск и самим играть с утроенным желанием.
— Что сделало этап в Казани таким запоминающимся?
— Мы боялись, что снега не будет, но повезло — он все-таки выпал, и мы наконец почувствовали зимнюю атмосферу. Кроме того, были интересные матчи, когда партия продолжается дольше, чем партия до 15 очков. Речь идет о встрече с «Флагманом», где мы закончили со счетом 27:25, ну и выдались упорными первая и вторая партии с «Динамо-СПБ». Идет игра на нервах: кто сильнее, кто заберет следующее очко. Тут важно работать над собой, чтобы в этот момент не перегореть.
— Насколько важна для команды поддержка зрителей, особенно когда игра проходит вдали от дома?
— Зрители — важная составляющая выступлений для любого спортсмена. Они могут тебя поддерживать или болеть против. Особенно приятно, когда скандируют название твоего клуба, твое имя. Здорово, когда люди подходят после матча и говорят, что они очень рады нашей победе. Даже бывает такое, что подходят те, кто болел за соперника, но все равно отметил нашу классную игру. Эмоции публики, которая смотрит матчи вживую, очень сильно заряжают. В Казани было здорово чувствовать поддержку и в нашу сторону.
Нам нужна была эта победа
— В Новом Уренгое ваша команда выиграла первый этап сезона, а в финале вы техничным и точным ударом принесли победу «Локомотиву». Какие эмоции и воспоминания вы уносите с собой из тех встреч и как команда готовилась к тому турниру?
— Мы были очень заряжены, нам нужна была эта победа. Мы каждый раз выходим с целью забирать медали только высшей пробы. У нас от турнира к турниру подготовка особо не меняется, могут быть акценты только на разных элементах или физическом состоянии. Мы настраиваемся на каждого соперника уже непосредственно перед самим матчем. На том этапе эмоции получились умеренными. Была задача сделать максимум, получить удовольствие от игры. И мы с ней справились. Выполнили все тактические установки, и получилось добиться того результата, которого мы хотели.
— Между этапами в Новом Уренгое и Казани был перерыв почти месяц. Как вы и команда поддерживали форму и мотивацию в это время?
— Мы тренировались под руководством Дмитрия Федотова на базе ВК «Локомотив» с нашей командой, которая является частью сборной России. Готовились физически, готовились функционально, технически. У нас было примерно две недели вместе с девчонками, когда мы работали все вместе. А мы продолжили подготовку самостоятельно. Поэтому месяц был насыщенный, скучать не приходилось.
Доминирование «Локомотива»
— «Локомотив» одержал две победы подряд в сезоне и доминирует в волейболе на снегу. Какие дальнейшие цели?
— Конечно, победа во всем чемпионате — это «незакрытый гештальт». Я очень хочу, чтобы в сезоне мы занимали первые места на всех этапах, а потом выиграли финал и Кубок. Это очень сложная задача, но тем не менее она выполнима. Поэтому мы будем к ней идти и готовиться.
— В чем секрет вашего успеха?
— Мы играем как одна команда. На мой взгляд, это самое важное, когда вы «один за всех и все за одного». Также это характер — мы все взаимозаменяемы, мы боремся, мы стараемся. Когда ты выходишь с таким настроем, обыграть любую команду будет сложно.
— Быть фаворитом — это большая ответственность. Чувствуете ли вы давление, когда команда рассматривается как лидер чемпионата? Или это придает вам уверенности и спокойствия при подготовке к матчам?
— Быть лидером чемпионата — большая привилегия и ответственность. Ты понимаешь, что тебе необходимо выкладываться, доказывать в каждом матче, что нельзя опускать планку. Играет роль не тот факт, что просто нужно обыграть, необходимо сделать это качественно. Приходится бороться в первую очередь с собой, чтобы оставаться сконцентрированной на каждом мяче, на каждом моменте. У нас впервые такой опыт, когда мы дважды подряд становимся чемпионками. Поэтому мы сейчас только учимся выдерживать эту сосредоточенность. Надеюсь, что у нас это получится и наша серия не прекратится.
— Какое настроение у команды перед следующим этапом чемпионата?
— Изначально задача — восстановиться полностью. Также есть какие-то моменты, которые хочется улучшить: атака, страховка, комбинации, варианты. Потому что схем в игре много, и порой ты в определенный день одну из них не можешь выполнить. Хочется довести все до автоматизма, чтобы ты выходил и точно был уверен в том, что сможешь выполнить любую тактическую установку. Будем работать над своими элементами, улучшать игру как технически, так и физически.
Екатерина Мурачева