«Мы каждый раз выходим, чтобы забирать только медали высшей пробы». Савельева — об успехе в Казани

— Казань — прекрасный город, в который мы приезжаем с огромным удовольствием. Он нам часто приносит классные игры, в которых можно показать себя, посмотреть на других. Девчонки-соперницы были очень хорошо настроены, особенно в полуфинале и финале. Несмотря на то что мы с ними же встречались еще на групповом этапе, финальные матчи прошли по-другому. Это и иные расстановки, и боевой настрой. Мы видели, что девочки хотят взять реванш. И нам приходилось еще больше собираться, останавливать их натиск и самим играть с утроенным желанием.