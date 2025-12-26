Казанский «Зенит» в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и 11-й в истории. Клуб является рекордсменом по количеству трофеев. Четыре раза титул завоевывало московское «Динамо», дважды — «Белогорье», один раз — кемеровский «Кузбасс». «Локомотив» в четвертый раз уступил в матче за Суперкубок.