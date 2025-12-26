Казанский «Зенит» в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в финальном матче Суперкубка России по волейболу среди мужских команд. Турнир прошел в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21) в пользу «Зенита».
В полуфинале команда из Казани обыграла петербургский «Зенит» со счетом 3−2. «Локомотив» оказался сильнее московского «Динамо» (3−1).
Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и 11-й в истории. Клуб является рекордсменом по количеству трофеев. Четыре раза титул завоевывало московское «Динамо», дважды — «Белогорье», один раз — кемеровский «Кузбасс». «Локомотив» в четвертый раз уступил в матче за Суперкубок.