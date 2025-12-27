«Зенит-Казань» — обладатель Суперкубка России

Волейбол. Суперкубок. Мужчины
Полуфиналы
«Локомотив» — «Динамо» М — 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28)
«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб — 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12)
Финал
«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21)
Последний трофей в календарном году разыграли в Санкт-Петербурге — Суперкубок России среди мужских команд, посвященный памяти великого тренера Вячеслава Алексеевича Платонова. Турнир, как и у девушек несколько днями ранее, проходил в новом для себя формате. Помимо чемпиона страны казанского «Зенита» и действующего обладателя Кубка России «Локомотива» в нем приняли участие московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Таким образом Суперкубок проходил в две стадии — полуфиналы и финал.
Победа для Деру
В прошлом сезоне разыграли сразу два Кубка страны. Первый в декабре 2024-го забрало в свою коллекцию московское «Динамо», второй в мае этого года — «Локомотив». Тогда в финале клуб из Новосибирска взял вверх как раз над столичной командой. Именно им пришлось спорить между собой в полуфинале Суперкубка.
В первой партии у «Динамо» полетела подача, которая позволила отодвинуть соперника от сетки. Бело-голубые меньше ошибались и довольно спокойно держали съем. Поэтому преимущество, добытое на старте, подопечные Константина Брянского без видимых проблем сохранили до концовки сета.
Однако дальше «Локомотив» стал наращивать свою скорость. И вот уже волейболистам пришлось серьезно трудиться на приеме, который получался далеко не всегда. В атаке у новосибирцев блистал Илья Казаченков, набравший в этом полуфинале 28 очков. Он поставил точку во второй партии. А в третьей стоит отметить блок «Локо», который цементировал капитан команды Ильяс Куркаев. В этом сете подопечные Пламена Константинова просто разгромили оппонента — 25:13.
После таких легких партий лидеру матча бывает довольно не просто собраться. И тай-брейк в этой встрече был близок. «Локомотив» уезжал от соперника, но бело-голубые неизменно настигали. Судьба сета, а вместе с ним и матча, решалась на балансе, где более надежно сыграли железнодорожники. Победу клуб из Новосибирска посвятил своему доигровщику Сэму Деру, у которого в начале месяца было диагностировано онкологическое заболевание.
«Мы проходим через непростой период, особенно после случившегося с Сэмом. Сегодняшнюю победу я посвящаю ему, и желаю здоровья и быстрого выздоровления. С его отсутствием нарушился баланс, нам необходимо было немного поменять свою игру. Эта перестройка идет уже месяц, и я рад, что она дала результат сегодня. Также это очень повлияло на ребят, поскольку вселило в ребят веру, что они могут справиться с этим», — говорил главный тренер "Локомотива Пламен Константинов.
Триллер двух «Зенитов»
У второго полуфинала Суперкубка была не менее яркая вывеска. В прошлом сезоне два «Зенита» спорили между собой за золото чемпионата России. Казань в той финальной серии не отдала Санкт-Петербургу ни одного матча — 3:0.
Поединок в Суперкубке-2025 тоже начался под диктовку клуба из Татарстана. В стартовой партии гости были сильнее практически во всех элементах игры, нейтрализовав главное оружие соперника в атаке — диагонального Владислава Бабкевича. Во втором сете Бабкевич стал показывать свою мощь, но переломить ход матча это не позволило. Команды долго боролись на равных, но в итоге победа казанцев в партии получилась еще более убедительной по счету — 25:17.
Поведя 2:0, казанцы расслабились. Как рассказал после матча Алексей Вербов, его команда побежала выигрывать, а не играть в волейбол. Итогом стало большое количество ошибок, которыми воспользовались хозяева. Отыграв одну партию, питерцы воспряли духом и продолжили поддавливать чемпионов. Сет двигался к игре на балансе, но в концовке подопечные Владимира Алекно продемонстрировали самоотверженность в защите и смогли добраться до тай-брейка.
В пятой партии фаворитов уже не было. Героем же решающего отрезка матча стал Дмитрий Волков. Доигровщик казанцев реализовал на тай-брейке пять атак и эйсом оформил выход своей команды в финал Суперкубка.
«Эмоций как будто не осталось. Этот матч и эти соперники заслуживали такой игры и в концовке решили, кто достоин финала, но удача сегодня на нашей стороне. Первые две партии мы не дали сопернику шанса поднять голову, а вот в третьей и четвертой все было наоборот, — объяснял главный тренер казанского “Зенита” Алексей Вербов. — Хорошо, что нам в пятой партии удалось одержать вверх, но это первый маленький шаг перед завтрашним финалом».
Одиннадцатый титул
Суперкубок России разыгрывается с 2008 года, и до 2025-го этот трофей десять раз брал казанский «Зенит». У «Локомотива» подобного титула не было. Трижды новосибирцы уступали именно клубу из Татарстана.
«Зенит» начал встречу по-чемпионски, поведя 4:0 и вынудив Пламена Константинова брать ранний тайм-аут. Если бы тренерам записывали очки в статистику, то одно из них можно было бы отдать Алексею Вербову, который увидел ошибку передачи у «Локо» и запросил видеопросмотр. После разрыв увеличился до плюс 6. Железнодорожники выглядели растерянными, но постепенно стали приходить в себя. В этом помогли мощные подачи Симеона Николова. «Локомотив» сравнял, но выйти вперед хотя бы на одно очко никак не получалось. «Зенит» начал держать съем, а при счете 18:18 свою серию мощных выстрелов выдал Михаил Лабинский. Уйти с этой расстановки новосибирцы смогли только на сетболе противника — 24:18.
Во втором сете превосходство оставалось за казанцами. Они заметно меньше ошибались на атаке, лучше справлялись с приемом и чаще доводили комбинации до победного завершения. «Локомотиву» как будто не хватало вариативности в атаке, где основная нагрузка легла на Илью Казаченкова. В третьей партии счет оставался равным совсем недолго. «Зенит» побежал к своему титулу, практически весь сет ведя хотя бы с одним брейковым очком. Новосибирцы не сдавались, пытались нагнать соперника, искали нужные эмоции после успешных розыгрышей. И старания их были не напрасны. Сравнять удалось при счете 23:23, заставив чемпиона занервничать. У «Локо» же включился кураж, который принес им победу в партии. Судя по удивленным лицам новосибирских волейболистов, они сами не верили, что вернули матчу интригу.
Вот только до тай-брейка подопечные Пламена Константинова дотянуть не смогли. «Зенит» вышел на четвертый сет с максимальной концентрацией, не давая сопернику набрать легкие очки. «Локомотив» с давлением не справлялся. Конечно, слишком далеко железнодорожники не отпускали, но клуб из Татарстана держал разницу. В этот вечер «Зенит» был явно сильнее.
Самым результативным игроком «Зенита» в этом матче стал Максим Михайлов, набравший 21 очко. Для него, как и для его команды, — это одиннадцатый подобный трофей и третий подряд. А еще это второй Суперкубок Казани за неделю, ведь ранее титул выиграли девушки из клуба «Динамо-Ак Барс».