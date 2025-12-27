«Зенит-Казань» — обладатель Суперкубка России

Во втором сете превосходство оставалось за казанцами. Они заметно меньше ошибались на атаке, лучше справлялись с приемом и чаще доводили комбинации до победного завершения. «Локомотиву» как будто не хватало вариативности в атаке, где основная нагрузка легла на Илью Казаченкова. В третьей партии счет оставался равным совсем недолго. «Зенит» побежал к своему титулу, практически весь сет ведя хотя бы с одним брейковым очком. Новосибирцы не сдавались, пытались нагнать соперника, искали нужные эмоции после успешных розыгрышей. И старания их были не напрасны. Сравнять удалось при счете 23:23, заставив чемпиона занервничать. У «Локо» же включился кураж, который принес им победу в партии. Судя по удивленным лицам новосибирских волейболистов, они сами не верили, что вернули матчу интригу.