Hurriyet: Польша отказала волейболистке Федоровцевой в выдаче визы

СТАМБУЛ, 5 января. /ТАСС/. Польша отказала российской волейболистке турецкого «Фенербахче» Арине Федоровцевой в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
В третьем туре Лиги чемпионов «Фенербахче» 6 января на выезде сыграет с польским «Лодзем».
По информации источника, «Фенербахче» предпримет еще одну попытку получить визу для россиянки через генеральное консульство Польши. Если заявка не будет удовлетворена, россиянка не сможет принять участие в игре.
Федоровцевой 21 год. Она является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанское «Динамо» (ныне «Динамо — Ак Барс») и стала чемпионкой России 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России.
В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя год спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.
«Фенербахче» одержал две победы в двух матчах Лиги чемпионов и занимает 1-е место в таблице группы В. «Лодзь» потерпел два поражения и находится на последней строчке квартета.