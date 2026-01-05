Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов из-за окончания срока визы

СТАМБУЛ, 5 января. /ТАСС/. Российская волейболистка турецкого «Фенербахче» Арина Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы. Об этом сообщает пресс-служба «Фенербахче».
Встреча состоится 6 января в Польше.
«В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну. В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче», — говорится в заявлении пресс-службы «Фенербахче».
Федоровцевой 21 год. Она является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанское «Динамо» (ныне «Динамо — Ак Барс») и стала чемпионкой страны 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России.
В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя год спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.
«Фенербахче» одержал две победы в двух матчах Лиги чемпионов и занимает 1-е место в таблице группы В. «Лодзь» потерпел два поражения и находится на последней строчке квартета.