Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов из-за окончания срока визы

«В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну. В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче», — говорится в заявлении пресс-службы «Фенербахче».