«Главное — провести Новый год в кругу семьи». Интервью Дениса Богдана

Если большинство россиян сейчас только начинают входить в рабочий режим, то в волейбольной Суперлиге каникулы были короткими. Например, московское «Динамо» в январе провело три матча, закрыв праздничную неделю сухой выездной победой над «Факелом». После поединка в Новом Уренгое «СЭ» поговорил с доигровщиком команды Денисом Богданом.
Болельщики дали заряд на все выездные матчи
— «Динамо» всухую обыграло «Факел» в гостях. В чем видите главный ключ к этой победе?
— Наверное, все болельщики видели, что у нас не хватало основного диагонального — Максима Сапожкова. Поэтому, думаю, ключ к победе был в опыте команды. Мы играем вместе уже долго. Волейболисты «Факела» помоложе, и, возможно, сил у них побольше. Но опыта нам хватило, чтобы победить.
— Сложно ли было справляться без своего главного бомбардира?
— Не скажу, что просто. Но Назар Литвиненко себя очень круто проявил. Он большой молодец. Думаю, все довольны: как тренерский штаб, так и команда. Назар работает много, усердно. Хочет доказать, что готов играть. В матче с «Факелом» он прекрасно это сделал.
— «Факел» умеет настраиваться на топ-команды. Почувствовали этот особый настрой?
— Мне кажется, что любая команда настраивается на «Динамо», потому что это фаворит. Настрой соперника чувствовался, но мы вовремя успели его потушить. Переиграли их на подаче, на приеме и в атаке.
— Есть ли у вас особый настрой на «Факел»? Любите приезжать в Новый Уренгой?
— Я очень уважаю и команду, и город. Все очень классные ребята. Всегда рад вернуться в Новый Уренгой. Но, наверное, такой ностальгии, какая была в первый сезон после ухода, уже нет. Сейчас это очередная команда, которую нужно обыграть. Рад, что победили 3:0.
— Сейчас команда почти месяц не играла на домашней площадке, и следующий матч тоже выездной. Как это дается физически?
— Все команды в равных условиях. Мы много встреч сыграли дома в начале сезона. Поэтому были готовы, что проведем много выездных встреч.
— Насколько трудно психологически месяц играть без большой поддержки своих болельщиков?
— Да, это тяжело. Но у нас очень крутые болельщики. Они дали нам заряд на все выездные матчи. Спасибо им большое. У нас много болельщиков и на гостевых встречах. В Казани их было слышно.
— Следующий поединок — против питерского «Зенита», и это битва с прямым конкурентом за позицию в турнирной таблице. Оказывает ли это дополнительное давление на вас?
— Нет, нисколько. Столько матчей уже с ними сыграли, в том числе в плей-офф. Поэтому просто есть желание выйти и победить, как и любую другую команду.
— Чего ждете от игры в Санкт-Петербурге? Есть ли реваншистские мысли за поражение в первом круге регулярки?
— Мне кажется, что нет. Наверное, у «Зенита» имелись такие моменты в мышлении. Ведь мы их все-таки обыграли в финале Кубка Победы. Для них это был реванш, а для нас — очередной соперник, которого мы должны и можем обыгрывать.
Мы готовы вернуться на международную арену
— В новом году у «Динамо» две сухие победы и ярчайший поединок, хоть и с поражением на тай-брейке, с казанским «Зенитом». Как оцените начало 2026-го?
— Если смотреть на счет, когда мы два матча выиграли, а в одном уступили 2:3, то такой результат удовлетворяет. Но, думаю, мы все согласны с тем, что должны были обыгрывать «Зенит». В этом плане удовлетворения нет. Поэтому поставлю за этот отрезок четверку с минусом.
— Сейчас большинство россиян только выходят из праздников, а вы уже сыграли три встречи в этот период. Хотели бы вы для себя такие длинные зимние каникулы?
— С одной стороны, хорошо, что люди отдыхают и у них есть возможность приходить на волейбол, возможно, даже больше, чем в рабочие дни. Но в целом еще один день был бы не лишним для отдыха.
— Как вы отметили Новый год? Что успели сделать за короткие выходные?
— Ничего особенного не успел. Пожарил мясо, послушал президента и в полвторого лег спать. Все как обычно.
— Новый год — это всегда пышный стол. Дает ли тренер перед праздником какие-то наставления, пожелания, указания?
— Думаю, каждый знает, что ему можно, что полезно и неполезно. Тренер посоветовал всем сходить в баньку перед Новым годом, позвонить родным. Мне кажется, что самое главное — это постараться провести праздник в кругу семьи.
— Загадывали какие-то желания, связанные с волейболом, в новогоднюю ночь?
— Нет, ничего не загадывал. Думаю, у всех игроков в Суперлиге только одно желание — побеждать.
— Верите, что в 2026-м Россия вернется на международную арену в профессиональном волейболе?
— Конечно, очень бы хотелось. Не знаю, произойдет это в 2026 году или нет. Но верю, что мы готовы вернуться.
Михаил Кузнецов