Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Новой»

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
15-й тур.
14 января.
Зенит Казань — Нова — 19.00 мск.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 16 побед — 1 поражение (45 очков), Локомотив — 15−3 (44), Зенит Санкт-Петербург — 14−4 (43), Динамо Москва — 14−3 (41), Белогорье — 13−5 (40), Динамо-ЛО — 12−6 (32), Нова — 9−8 (28), Енисей — 9−9 (28), Газпром-Югра — 8−9 (23), Факел — 7−11 (22), Горький — 7−11 (18), Оренбуржье — 6−12 (18), Урал — 5−13 (16), Ярославич — 3−15 (12), Кузбасс — 2−16 (10), МГТУ — 2−16 (6).