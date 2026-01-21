Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 20-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с «Горьким», «Локомотив» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

С 22 по 24 января пройдут матчи 20-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

20-й тур.

22 января.

Зенит Санкт-Петербург — Горький — 19.30.

23 января.

Локомотив — Динамо-ЛО — 15.00.

Кузбасс — Динамо Москва — 15.30.

Урал — Зенит Казань — 16.30.

Факел — Енисей — 17.00.

Белогорье — Газпром-Югра — 19.00.

24 января.

Оренбуржье — Ярославич — 16.00.

Нова — МГТУ — 17.00.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 18 побед — 1 поражение (51 очко), Локомотив — 16−3 (47), Зенит Санкт-Петербург — 15−4 (46), Динамо Москва — 15−4 (44), Белогорье — 14−5 (43), Динамо-ЛО — 13−6 (35), Енисей — 10−9 (31), Нова — 10−9 (31), Факел — 8−11 (25), Газпром-Югра — 8−11 (23), Горький — 7−12 (18), Оренбуржье — 6−13 (18), Урал — 5−14 (16), Ярославич — 3−16 (12), Кузбасс — 2−17 (10), МГТУ — 2−17 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.