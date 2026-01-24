Ричмонд
Волейболистки «Ленинградки» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

Ленинградка’обыграла подмосковную команду «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Ленинградка» обыграла подмосковную команду «Заречье-Одинцово» в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Встреча прошла в Одинцове и завершилась победой гостей со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:23).

«Ленинградка» одержала 12-ю победу при шести поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Заречье-Одинцово» с 13 победами и шестью поражениями занимает третью позицию.

В следующем туре «Ленинградка» примет саратовский «Протон» 30 января, а «Заречье-Одинцово» в гостях сыграет с калининградским «Локомотивом» 1 февраля.

Результаты других матчей:

«Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск) — 3−0 (25:21, 25:20, 25:17);

«Динамо» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская обл.) — 3−0 (25:18, 25:21, 25:22);

«Динамо» (Краснодар) — «Омичка» (Омская обл.) — 3−1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17).