Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Газпром-Югрой», «Белогорье» против «Локомотива», другие матчи

С 26 по 28 января пройдут матчи 21-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

21-й тур.

26 января.

Зенит-Казань — Газпром-Югра — 19.00.

27 января.

Белогорье — Локомотив — 19.00.

Горький — Кузбасс — 19.00.

Зенит Санкт-Петербург — Енисей — 19.30.

28 января.

Урал — Оренбуржье — 16.30.

Нова — Динамо-ЛО — 18.00.

Ярославич — Факел — 18.30.

Динамо Москва — МГТУ — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 19 побед — 1 поражение (54 очка), Локомотив — 17−3 (50), Зенит Санкт-Петербург — 16−4 (49), Динамо Москва — 16−4 (47), Белогорье — 14−6 (43), Динамо-ЛО — 13−7 (35), Енисей — 11−9 (34), Нова — 11−9 (34), Газпром-Югра — 9−11 (26), Факел — 8−12 (25), Оренбуржье — 6−14 (19), Горький — 7−13 (18), Урал — 5−15 (16), Ярославич — 4−16 (14), Кузбасс — 2−18 (10), МГТУ — 2−18 (6).