Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Минчанка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Ленинградка» против «Протона», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
20-й тур.
30 января.
Минчанка — Динамо Краснодар — 18.00.
Корабелка — Енисей — 19.00.
Лениградка — Протон — 19.00.
31 января.
Уралочка — Динамо Москва — 15.00.
1 февраля.
Динамо-Метар — Динамо Казань — 13.00.
Локомотив — Заречье-Одинцово — 19.00.
2 февраля.
Омичка — Тулица — 15.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 17 побед — 2 поражения (52 очка), Уралочка — 15−4 (48), Заречье-Одинцово — 13−6 (40), Динамо Москва — 12−7 (35), Ленинградка — 12−6 (34), Локомотив — 10−9 (31), Корабелка — 10−9 (27), Протон — 9−10 (26), Тулица — 8−11 (26), Омичка — 8−10 (25), Динамо-Метар — 6−13 (17), Динамо Краснодар — 5−14 (14), Енисей — 4−15 (11), Минчанка — 3−16 (10).