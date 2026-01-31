Волейболисты «Зенита» победили «Белогорье» в матче чемпионата России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Казанский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Казани завершилась победой «Зенита» со счетом 3−1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).
«Зенит» выиграл 14-ю встречу подряд в чемпионате России и продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 21 победу при одном поражении. «Белогорье» (14−8) проиграло третий матч подряд и располагается на пятой строчке.
В следующем туре «Зенит» 4 февраля на выезде сыграет против кемеровского «Кузбасса», «Белогорье» двумя днями позднее примет «Оренбург».
Результаты других матчей дня:
«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 3−1 (23:25, 25:23, 28:26, 25:20);
«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3−2 (23:25, 25:21, 25:17, 19:25, 15:13);
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3−2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).