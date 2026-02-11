Ричмонд
Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Енисей» в матче ЧР

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одержало домашнюю победу над красноярским «Енисеем» в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Источник: Пресс-служба ВК "Динамо-ЛО"

Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 15:13) в пользу хозяев площадки.

«Динамо-ЛО» с 15 победами и 9 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Енисей» с 12 победами и 12 поражениями располагается на восьмой строчке.

Результаты других матчей:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 1−3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25);
  • «Кузбасс (Кемерово) — “Динамо-Урал” (Уфа) — 0−3 (21:25, 15:25, 16:25);
  • “Нова” (Новокуйбышевск) — “Горький” (Нижний Новгород) — 3−1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:12);
  • “Белогорье” (Белгород) — “Факел-Ямал” (Новый Уренгой) — 3−0 (28:26, 25:17, 28:26).