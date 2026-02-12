«МVP себя не считаю, это командная заслуга». Семышев — о своем перформансе в матче против «Локомотива»

Центральный матч 24-го тура мужской волейбольной Суперлиги прошел в Новосибирске, где «Локомотив» принимал московское «Динамо». Перед стартом они имели равное количество побед и очков, споря за промежуточное третье место в турнирной таблице регулярки.
Встреча проходила в равной борьбе, преимущество переходило от одной команды к другой. В четвертой партии, когда «Локомотив» вышел чуть вперед на старте, казалось, что тай-брейка не избежать. Однако в нужный момент свою подачу нашел Антон Семышев. Он выдал впечатляющую серию точных выстрелов. Эта серия начиналась со счета 11:9 в пользу новосибирцев, а закончилась с преимуществом москвичей — 17:11. Волейболисты «Локомотива» такое отставание отыграть уже не смогли. Итоги матча «СЭ» подвел с главным героем встречи.
Важные три очка
— «Динамо» добыло победу над «Локомотивом», который на ходу и в предыдущем туре справился с лидером чемпионата. Какие эмоции вам принес этот матч?
— Только положительные. Главное, что удалось победить. Забрали важные три очка.
— До конца регулярки остается совсем немного, а у «Динамо» в календаре это, вероятно, был последний матч на предварительной стадии с командой из топ-4. Насколько нужна была эта победа?
— Каждая победа нужна, без разницы, над какой командой. Это была очередная проверка сил в преддверии плей-офф. Посмотреть, на что мы и на что «Локомотив» готовы ближе к концу регулярного чемпионата. «Белогорье», с которым играем в заключительном туре, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они на пятом месте. У них тоже хорошая команда, которая будет биться за самые высокие места.
— Денис Богдан после игры упомянул поражение от «Локомотива» в полуфинале Суперкубка. Думали ли вы о том декабрьском матче перед новой встречей? Хотелось ли «закрыть» это поражение?
— Тут вопрос с подвохом, потому что два матча проходили в разных турнирах. Да, наверное, где-то хотелось, так скажем, отомстить за то поражение. Но, опять же, сравнивать матчи в двух разных турнирах не стоит.
— Как складывалась игра с «Локомотивом» в первых трех партиях?
— Эти партии были ровными. Только во второй мы упустили нить игры из своих рук. Но в целом показали хорошую игру с обеих сторон с большим количеством красивых розыгрышей, которые чаще завершались в нашу пользу.
— Что не получилось во второй партии?
— Нас прилично выбили с приема. Было сложно бороться против такого организованного высокого блока. Тем более они играли дома, где у них приличная поддержка родных трибун. Мы все знаем, что на своей площадке «Локомотив» очень хорошо подает. Первостепенно после проигранной партии нужно было перезагрузиться и справиться с приемом, чтобы самим проще стало играть.
— Как удалось перевернуть ход матча?
— В третьей партии стабилизировали прием, стали меньше допускать своих ошибок. Взяли несколько хороших розыгрышей, перетянув на нашу сторону эмоции и позитив. Я считаю, что третья партия стала ключевой.
Командная работа
— Четвертую партию называют вашим бенефисом. Болельщики пишут, что это был один из лучших перформансов Семышева. Как вы к этой похвале относитесь?
— Спасибо большее за такие слова. Это плод работы, которую мы проделали вместе с тренерами и игроками. Чтобы подобное получилось, нужно очень много работать над этими элементами и оставаться сконцентрированным. Главное — быть уверенным, что все получится.
— Как-то отмечали отдельно ваше выступление партнеры по команде после матча?
— В целом ничего сверхъестественного не было. Да, все сказали, что я молодец, выдержал подачу, что дало нам преимущество в четвертой партии.
— Серии ваших подач, которая помогла команде убежать к победе, в соцсетях «Динамо» посвятили видео. Из чего сложилась эта серия? Как удалось найти подачу в нужный момент?
— Насколько помню, в предыдущих двух партиях я вообще не подал. Но хорошо сработал тренерский штаб, который подсказал, что я неправильно делал. Скорректировали — и получилось так, как получилось.
— О чем думали, когда на вашей подаче команда набирала очко за очком?
— Даже при таком счете заранее нельзя думать о том, что уже выиграл. Иначе можно потерять все преимущество и остаться ни с чем. Поэтому сохранили концентрацию до конца матча.
— Чувствуете ли себя MVP матча с «Локомотивом»?
— Нет. Это командная заслуга. Мы сыграли на высоком уровне и заслуженно победили.
— До конца осталось шесть туров, и место в топ-4, которое избавляет от дополнительного раунда плей-офф, почти гарантировано. Не расслабляет ли позиция в турнирной таблице?
— Нет. По-прежнему каждая игра важна, чтобы закрепиться в топ-4. Также нужно продолжать наигрывать связи, взаимодействия, чтобы к плей-офф подойти во всеоружии и быть готовым к длительным матчам.
— Сейчас «Динамо» идет на третьем месте, отставая от «Зенита» лишь по очкам. Календарь у Питера выглядит тяжелее — матчи с Новосибирском, Казанью, Белгородом. Следите ли за конкурентами? Как оцените шансы оказаться выше по итогам регулярки?
— Мы сделаем все, что от нас зависит. Дальше уже как судьба сложится. Постараемся победить в оставшихся матчах, чтобы забраться как можно выше.
— «Динамо» проводит юбилейный 100-й сезон. Вы представляете клуб уже шестой сезон, выиграли больше 10 трофеев. Высока ли мотивация продолжить побеждать с «Динамо»?
— Да, высока. По-другому быть не может. Это клуб с хорошими традициями и историей. Хочется снова и снова доказывать, что мы способны побеждать в разных турнирах.
Михаил Кузнецов