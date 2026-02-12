«МVP себя не считаю, это командная заслуга». Семышев — о своем перформансе в матче против «Локомотива»

— Каждая победа нужна, без разницы, над какой командой. Это была очередная проверка сил в преддверии плей-офф. Посмотреть, на что мы и на что «Локомотив» готовы ближе к концу регулярного чемпионата. «Белогорье», с которым играем в заключительном туре, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они на пятом месте. У них тоже хорошая команда, которая будет биться за самые высокие места.