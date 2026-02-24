Ричмонд
Волейболисты «Белогорья» одержали победу над МГТУ в Суперлиге

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Волейболисты белгородского «Белогорья» на своей площадке обыграли столичный МГТУ в матче 27-го тура чемпионата России.

Источник: Пресс-служба "Белогорья"

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 3−1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:18).

«Белогорье» с 18 победами при девяти поражениях занимает пятое место в таблице Суперлиги. МГТУ потерпел 25-е поражение в сезоне при двух победах и замыкает таблицу.