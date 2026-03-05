«Динамо-Ак Барс» снова выиграл регулярный чемпионат. Но у казанок появился свой криптонит

Волейбол. Суперлига. Женщины. Регулярный чемпионат. 26-й тур
- «Омичка» — «Минчанка» — 3:2 (17:25, 25:20, 17:25, 25:23, 18:16).
- «Протон» — «Динамо» М — 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 26:24, 14:16).
- «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (25:16, 16:25, 20:25, 20:25).
- «Ленинградка» — «Динамо-Метар» — 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:21).
- «Локомотив» — «Динамо» Кр — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
- «Енисей» — «Уралочка-НТМК» — 2:3 (21:25, 25:14, 17:25, 25:20, 7:15).
- «Корабелка» — «Тулица» — 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).
В женской Суперлиге прошел заключительный тур регулярного чемпионата и определился состав участников плей-офф. В восьмерку сильнейших попали «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Ленинградка», «Динамо» Москва, «Локомотив», «Корабелка» и «Тулица». Интрига, кто с кем играет в четвертьфинале, держалась до последнего матча предварительного этапа.
Небезупречный лидер
Во второй раз подряд с лидирующей позиции в плей-офф шагает «Динамо-Ак Барс». Конечно, победа в регулярке не гарантирует итоговое чемпионство, что хорошо показали последние пару сезонов, но дает более удобную сетку. Если в прошлом розыгрыше казанки победили на предварительном этапе с большим запасом, то сейчас вопрос о первом месте висел до заключительного тура.
Серьезным оппонентом для клуба из Татарстана стала «Уралочка-НТМК». В обеих очных встречах регулярки сильнее оказался клуб из Свердловской области. Команда Михаила Карполя показывает в нынешнем сезоне очень быстрый волейбол и всерьез претендует на золотые медали.
К 26-м туру «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка» подходили с равным количеством побед. Казанский клуб имел больше очков, поэтому в последнем матче регулярки для удержания лидерства ему хватало любой победы. Вот только играть предстояло в гостях против «Заречья-Одинцово», шедшего на третьем месте, да еще и без половины основной команды. Главный тренер «Динамо-Ак Барса» Зоран Терзич решил поберечь игроков в преддверии плей-офф, а на каком месте регулярки окажется команда, по его признанию, было не так важно.
Тем не менее с задачей казанки справились, обыграв «Заречье», для которого матч не имел турнирного значения, в четырех сетах. Поединок в Одинцове проходил раньше, чем выездная встреча «Уралочки» с «Енисеем». Поэтому волейболистки из Свердловской области уже до матча понимали, что не ниже и не выше второго места они уже не сдвинутся. На заключительный тур Михаил Карполь выставил резервный состав, что не помешало добыть победу над последней командой чемпионата.
Турнир равных команд
Действующий чемпион «Локомотив» завершил предварительный этап на низком для себя шестом месте. В межсезонье команду покинула главный бомбардир прошлого розыгрыша Эбрар Каракурт. На замену ей приехала бразильянка Киси, которая в итоге стала самым результативным игроком регулярки. Однако у калининградской команды имеются другие кадровые проблемы. По ходу сезона клуб лишился основной связующей Татьяны Дмитриевой, которая ушла в декретный отпуск. Найти свою игру «Локомотив» постарается в плей-офф. Хотя соперник в четвертьфинале серьезный — бронзовый призер прошлого чемпионата «Заречье-Одинцово».
Уровень команд в нынешнем сезоне подравнялся, что обещает интересную борьбу на решающей стадии турнира. Попасть в восьмерку сильнейших для многих становится серьезной задачей. С ней, например, не справились «Динамо-Метар» и краснодарское «Динамо», которые в последние годы регулярно пробивались в плей-офф.
Бился за четвертьфинал «Протон». Чтобы занять восьмое место, в 26-м туре саратовчанкам нужно было обыгрывать дома московское «Динамо» и надеяться на поражение «Корабелки». Но в итоге этого не произошло. Московский клуб был сильнее на тай-брейке, лишив «Протон» возможности бороться за медали.
Заключительным матчем регулярки стояла встреча в Санкт-Петербурге между «Корабелкой» и «Тулицей». Перед поединком команды имели равное количество побед, поэтому в нем определялось, кто же из них займет седьмое место на предварительном этапе и в четвертьфинале встретится с «Уралочкой», а кому играть с «Динамо-Ак Барсом». Последняя интрига регулярки разрешилась быстро — «Корабелка», которая проводит первый сезон в Суперлиге, не позволила гостям зацепиться ни за один сет.
Противостояния в четвертьфинале получились следующими:
- «Динамо-Ак Барс» (1) — «Тулица» (8).
- «Уралочка-НТМК» (2) — «Корабелка» (7).
- «Заречье-Одинцово» (3) — «Локомотив» (6).
- «Ленинградка» (4) — «Динамо» М (5).
Четвертьфинальные серии играют до двух побед. Первые матчи пройдут
Михаил Кузнецов