«Динамо-Ак Барс» снова выиграл регулярный чемпионат. Но у казанок появился свой криптонит

Тем не менее с задачей казанки справились, обыграв «Заречье», для которого матч не имел турнирного значения, в четырех сетах. Поединок в Одинцове проходил раньше, чем выездная встреча «Уралочки» с «Енисеем». Поэтому волейболистки из Свердловской области уже до матча понимали, что не ниже и не выше второго места они уже не сдвинутся. На заключительный тур Михаил Карполь выставил резервный состав, что не помешало добыть победу над последней командой чемпионата.