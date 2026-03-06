«Кузбасс» прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера

Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:23, 25:17) в пользу гостей.
«Кузбасс» во вторник отправил в отставку Сергея Троцкого, исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Зинько.
Кемеровский клуб прервал серию из четырех поражений и с шестью победами занимает 14-е место в таблице, где «Факел-Ямал» (12 побед) идет девятым.
В другом матче дня белгородское «Белогорье» выиграло четвертый матч подряд, победив в гостях «Нову» из Новокуйбышевска со счетом 3−1 (22:25, 25:17, 25:22, 25:20).