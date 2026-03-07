Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Газпром-Югру»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над сургутской «Газпром-Югрой» в выездном матче 29-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Сургуте завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу гостей.
«Динамо» с 25 победами и 4 поражениями занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, выиграв в 11 последних матчах. «Газпром-Югра» проиграла третий раз подряд и располагается на десятой строчке с 12 победами при 17 поражениях.
В следующем матче «Динамо» 11 марта дома сыграет с белгородским «Белогорьем», «Газпром-Югра» тремя днями позднее на выезде встретится с нижегородским «Горьким».
В другом матче дня красноярский «Енисей» на выезде обыграл «Ярославич» со счетом 3−0 (25:20, 25:22, 25:22).