Волейболисты «Зенита» обыграли «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Казанский «Зенит» дома выиграл у «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Источник: Пресс-служба ВК "Зенит-Казань"

Встреча прошла в воскресенье в Казани и завершилась со счетом 3−0 (25:21, 32:30, 25:16) в пользу хозяев.

«Зенит» одержал 27-ю победу при двух поражениях и обеспечил себе первое место по итогам первой части чемпионата России. «Динамо-ЛО» с 17 победами и 12 поражениями располагается на шестой строчке.

В заключительном туре «Зенит» в гостях сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска, а «Динамо-ЛО» примет «Оренбуржье». Обе встречи пройдут 13 марта.

В другом матче уфимское «Динамо-Урал» со счетом 3−2 (23:25, 25:23, 25:21, 15:25, 15:10) дома обыграло нижегородский «Горький».