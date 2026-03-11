Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Ленинградку» на ЧР

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3−1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21) в пользу гостевой команды.
«Динамо» повело в серии до двух побед. Второй матч состоится 14 марта в Москве.
Результаты других четвертьфинальных матчей дня:
- «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 1−3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25);
- «Динамо» (Казань) — «Тулица» (Тула) — 3−1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23);
- «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Локомотив» (Калининград) — 2−3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16).