Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Ленинградку» на ЧР

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло петербургскую «Ленинградку» в первом четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Пресс-служба ЖВК "Динамо" Москва

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3−1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21) в пользу гостевой команды.

«Динамо» повело в серии до двух побед. Второй матч состоится 14 марта в Москве.

Результаты других четвертьфинальных матчей дня:

  • «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 1−3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25);
  • «Динамо» (Казань) — «Тулица» (Тула) — 3−1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Локомотив» (Калининград) — 2−3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16).