Волейболистки московского «Динамо» вновь обыграли «Ленинградку»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над петербургской «Ленинградкой» во втором матче четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд и вышло в следующую стадию плей-офф турнира.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:16, 25:19) в пользу хозяек.
Первая встреча между командами прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3−1 в пользу «Динамо». По итогам серии до двух побед московская команда вышла в полуфинал чемпионата России, соперник «Динамо» определится после завершения всех матчей четвертьфинала.
Ранее в полуфинал вышли волейболистки казанского «Динамо».