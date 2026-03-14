Волейболистки московского «Динамо» вновь обыграли «Ленинградку»

Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал ЧР.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над петербургской «Ленинградкой» во втором матче четвертьфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд и вышло в следующую стадию плей-офф турнира.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:16, 25:19) в пользу хозяек.

Первая встреча между командами прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3−1 в пользу «Динамо». По итогам серии до двух побед московская команда вышла в полуфинал чемпионата России, соперник «Динамо» определится после завершения всех матчей четвертьфинала.

Ранее в полуфинал вышли волейболистки казанского «Динамо».